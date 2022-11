EUA derrotam Irão e vingam França 1998

Americanos venceram com um golo de Pulisic, frustrando qualificação inédita dos iranianos em fases finais de Campeonatos do Mundo.

Um golo solitário do norte-americano Pulisic colocou, esta terça-feira, fim ao sonho iraniano de conseguir, pela primeira vez em seis participações em Mundiais, a qualificação para os oitavos-de-final do Qatar 2022. Os EUA dominaram primeiro e geriram depois, vencendo o Irão, por 1-0, no terceiro e decisivo jogo do Grupo B, e acompanhando os ingleses na fase seguinte, para além de vingarem a derrota do Mundial de França 1998.

Em tese, o Irão partia em vantagem, já que o empate - confiando na vitória dos ingleses frente ao País de Gales - seria suficiente para tirar os Estados Unidos da fase a eliminar, pelo que a equipa de Carlos Queiroz apostava num jogo de expectativa, à espera do erro do adversário.

Conscientes dessa realidade, os norte-americanos exerceram um forte domínio desde o início, apoiado no discernimento de Adams e nas variações ofensivas, com Pulisic a recuar para depois atacar o espaço e surgir em condições de marcar, como sucedeu aos 38 minutos, após assistência de Dest.

Na verdade, o Irão mostrou muito pouco num período em que os EUA não permitiram a Taremi e companhia quaisquer veleidades. O ataque do Irão fechou a primeira parte sem um único remate à baliza e sem qualquer acção capaz de surpreender a organização de um adversário que ficou a centímetros de regressar aos balneários com uma vantagem maior.

Timothy Weah marcou à terceira, mas o lance não passou no crivo do VAR, que anulou o golo obtido pelo atacante do Lille e filho de George Weah, aos 45+7’.

Irão a crescer

Carlos Queiroz procurou inverter a situação, trocando o avançado do Bayer 04 Leverkusen por Ghoddos, o que esteve na iminência de compensar a estratégia do seleccionador iraniano: Ghoddos assinou o momento mais crítico para a defesa norte-americana, mas o cabeceamento falhou o alvo. À segunda, num lance em que Taremi teve entrada dura sobre um adversário, a bola sobrou para Ghoddos, que revelou não estar inspirado.

O Irão mostrava-se, equilibrava, mas não constituía uma verdadeira ameaça para a selecção dos EUA, que geria a vantagem que lhe garantia a passagem aos oitavos-de-final.