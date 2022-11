Quem nasceu para marinheiro não sonha ser Presidente

Depois de ouvir as palavras do almirante Gouveia e Melo no podcast de Francisco Pinto Balsemão Deixar o Mundo Melhor, pergunto-me se estará ali o ponto final no delírio colectivo que tem sido a sua eventual candidatura a Belém. A acreditar nas palavras do actual chefe do Estado-Maior da Armada, sim, é o fim da especulação.