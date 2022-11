Amantes Estilo Escobar, a homenagem de Félix Gambino a Pedrouços (clandestino)

É uma metáfora em jeito de homenagem a Pedrouços, onde David Félix, que assina Félix Gambino, cresceu. Viu "situações ilegais, com rusgas de polícias", e decidiu transpô-las para o videoclipe do single Amantes Estilo Escobar, que se estreia esta segunda-feira no P3. É parte de um EP com um título igualmente sugestivo — Pedrouços Clandestino (Amor&Narcotráfico) —, que deverá ser lançado no início de 2023 e é inspirado nas vivências da freguesia da Maia, às portas do Porto.

Para já, apresenta-nos três minutos de uma espécie de Narcos, que é a que acredita "representar melhor o estado de espírito que se viveu há uns anos" na freguesia, refere. "É uma metáfora muito rebuscada de uma relação amorosa trágica, que cria dependência, esse tipo de amor clandestino", explica, referindo-se à animação criada por João Raio. O single conta com a participação de Bia Maria — a voz que o produtor e beatmaker imaginou "logo que estava a criar a música".

Músico dos David from Scotland e Malibu Gas Station, David Félix entrega neste EP uma libertação de "todas as ideias que surgem, mas não podem ser postas em prática por uma questão de género já vincado" nas outras bandas. O EP deverá contar com "músicas com ritmos mais latinos, alguma influência hip-hop e de electrónica também". Mas sempre com Pedrouços na cabeça.