No País dos Arquitectos: a Casa Rotativa de Pedro Bandeira

Neste episódio, falamos com Pedro Bandeira sobre as simbiose entre arquitectos e engenheiros. O podcast No País dos Arquitectos é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. Segue-o nas plataformas de podcast.

No 46.º episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da produtora de filmes de arquitectura Building Pictures, conversa com o arquitecto Pedro Bandeira sobre a Casa Rotativa, situada na periferia de Coimbra.

Trata-se de uma casa que gira em torno do sol. Como um “carrossel”, o seu comportamento varia ao longo do dia e das estações do ano: “No Verão, podemos virar a casa para Norte e toda a superfície envidraçada da casa fica protegida do sol directo; no Inverno fazemos o contrário. Podemos pôr a casa a acompanhar o movimento do sol, tentando aquecê-la com a energia solar.” A casa pode girar até 300 graus entre seis e 16 minutos, explica o arquitecto.

Foto

O arquitecto desenhou a Casa Rotativa em conjunto com o irmão, Filipe Bandeira, engenheiro e proprietário da casa. Contrariando “a rivalidade histórica entre arquitectos e engenheiros”, Pedro Bandeira sublinha como a realização do projecto dependia das sinergias. Para além de ser um engenheiro de estruturas especiais com conhecimento alargado em mecânica e motorização, Filipe Bandeira também tem noções de programação e chegou a desenvolver um software capaz de fazer um sistema de rotação automático.

Essa automatização acabou por não ser aplicada, já que, mais do que “conforto térmico”, ambos ambicionavam “construir uma atmosfera”. A casa roda em busca da luz, da sombra ou, simplesmente, da melhor paisagem. Para isso, basta premir um botão: “Há ali qualquer coisa de infantil, de lúdico.” Em diálogo com a restante equipa, projectou-se uma estrutura que responde às exigências da montagem e leveza da estrutura: “Os materiais podem vir a ser reciclados e reutilizados. Ou, eventualmente, a casa também pode mudar de sítio.”

Durante o projecto, nem sempre se obteve resposta imediata. Embora houvesse, por parte da Câmara Municipal de Coimbra, “vontade política de construir e de experimentar”, Pedro Bandeira recorda os desafios que tiveram de enfrentar. Primeiro por causa do processo de licenciamento: uma das condições impostas pelo loteamento, era que a casa tivesse uma área mínima de construção; e segundo por causa da certificação energética: o programa informático da habitação, que faz o cálculo dessa mesma certificação, “não contempla que ela possa rodar”, por isso a sua eficiência energética não foi reconhecida.”

O projecto tem um carácter experimental, sublinha o arquitecto, lamentando que não tenha sido possível abrir excepções que reconhecessem a situação específica sem que isso signifique corromper todo o sistema. “É muito mais cómodo a pessoa dizer simplesmente: ‘Lamento, mas não é possível fazer. Não está previsto’.”

Neste momento, arquitecto e engenheiro estão a desenvolver outro projecto que também utiliza um sistema rotativo. Pedro Bandeira adianta que será “uma espécie de abrigo de fim-de-semana” e garante ficar “mais acessível”, sem nunca abdicar do “conforto” e da “qualidade”: “O mundo da arquitectura extremou esta ideia de que ou a arquitectura é excelente e premiada, mas com a possibilidade de só chegar a 1% da população, ou então é tudo aquilo que se constrói à margem do pensamento da disciplina e que acaba por ser precário. Penso que, finalmente, vejo uma geração de pessoas mais novas empenhadas em fazer uma arquitectura de compromisso.”

