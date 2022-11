Gana reentra no Mundial às custas de Paulo Bento

Em mais um jogo espectacular no Qatar 2022, selecção africana triunfa por 2-3 sobre a Coreia do Sul, que vai defrontar Portugal na última jornada da fase de grupos.

O Gana continua bem dentro da luta por um lugar nos oitavos-de-final do Mundial 2022, depois do triunfo por 2-3 sobre a Coreia do Sul na segunda jornada do Grupo H, do qual também fazer parte Portugal e Uruguai. Depois do desaire por margem mínima frente à selecção portuguesa, os ganeses precisavam de uma vitória para se manterem vivos no torneio e foi o que conseguiram em mais um jogo espectacular deste Mundial perante a equipa de Paulo Bento, que agora terá de vencer a selecção do seu país de nascimento e esperar que a matemática lhe seja favorável.

Com os jogos da primeira ronda já tínhamos visto que: a) a Coreia do Sul é uma selecção especialista a defender, com o seu quinteto (guarda-redes incluindo) de Kims, mas sem grande profundidade ofensiva; b) o Gana tem gente que faz a diferença no ataque, confortável a defender em bloco baixo mas a sentir dificuldades com o ataque à profundidade. Impressões confirmadas nos primeiros 20 minutos de jogo, em que os coreanos foram dominadores, muito disciplinados e cheios de critério na circulação.

Com frequência os asiáticos levaram o jogo até à área africana, mas sem conseguirem o último passe. Son, a “estrela” do Tottenham, não estava nos seus melhores dias, mas a equipa estava bem, parecia uma questão de tempo até conseguirem furar. O que aconteceu foi exactamente o contrário, um golo a desafiar a lógica do jogo como tantas vezes já se viu no Mundial, e foi uma bola parada a fazer a diferença. Aos 24’, Jordan Ayew, num livre do lado esquerdo, meteu a bola na área, os Kims atrapalharam-se e Salisu, central do Southampton, fez o 0-1.

O golo foi uma vitamina bem-vinda para a equipa de Otto Addo, que, pouco depois, dobrou a sua vantagem. Aos 34’, de novo com uma bola de Jordan Ayew pela esquerda, foi Kudus, o homem do Ajax, a fazer o 0-2. O jogo já tinha mudado completamente. O Gana não dominava apenas o resultado, mas também o jogo, e a Coreia tinha de fazer alguma coisa – neste Mundial pouco tinha feito até então, zero remates na direcção da baliza em jogo e meio no Qatar.

Nos primeiros minutos da segunda parte, os coreanos finalmente conseguiram fazer alguma coisa. E não foi pouco. Depois de um primeiro ensaio para calibrar a mira, Cho Gue-sung devolveu a Coreia do Sul ao jogo, primeiro num cabeceamento rasteiro a cruzamento de Lee Kang-in aos 58’, depois nas alturas, aos 61’, após assistência de Kim Jin-su.

O avançado do Jeonbuk Motors lançou Paulo Bento num enorme festejo com o golo do empate, mas as coisas voltaram a inclinar-se para o outro lado aos 68’. Mensah fez o cruzamento rasteiro, Iñaki Williams falhou o remate, mas Kudus deu em cheio na bola para devolver os ganeses ao controlo do resultado. Teria a Coreia mais alguma coisa a dizer? Tentou gritar até ao último minuto, mas acabou por ficar calada. E Paulo Bento, tal como acontecera em 2014 com a selecção portuguesa (em que não chegou aos “oitavos”), volta a ir para a última jornada da fase de grupos a fazer contas.