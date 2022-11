Segunda na TV: O Fim da Inocência em jogo, ao mergulhar em Jumbo

CINEMA

A Verdade e Só a Verdade

Cinemundo, 18h55

O filme de Rod Lurie (argumento e realização) inspira-se num caso real, passado com uma repórter do The New York Times, para abordar um dos pontos mais delicados do código deontológico dos jornalistas: a protecção da identidade das fontes.

Rachel Armstrong descobre a verdadeira identidade de uma agente da CIA sob disfarce. O caso dá início a uma série de eventos que levam o Governo a exigir a identificação da fonte da informação. Mas Rachel está decidida a não trair o sigilo profissional, sejam quais forem as consequências. Kate Beckinsale, Vera Farmiga, Matt Dillon e Alan Alda assumem as personagens.

Jumbo

RTP2, 23h42

Jeanne (Noémie Merlant) vive com a mãe no parque de diversões onde trabalham. É uma jovem tímida, que encontra refúgio num mundo de fantasia e no enorme fascínio que nutre por carrosséis. Quando chega Jumbo, a nova atracção, essa ligação ganha contornos incompreensíveis para todos, ao ponto de ser posta em causa a sua sanidade mental.

Zoé Wittock escreve e realiza este filme – o seu primeiro no formato de longa-metragem – estreado no Festival de Sundance e premiado com o Urso de Cristal no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

O Fim da Inocência

Nos Studios, 00h35

Realizado por Joaquim Leitão e escrito por Roberto Pereira, O Fim da Inocência adapta ao cinema o best-seller homónimo de Francisco Salgueiro, onde é contada a história real e desconcertante de uma adolescente.

Inês (Oksana Tkach) vem de uma família abastada, estuda nos melhores colégios e convive quase exclusivamente com pessoas do seu estrato social. Mas, depois das aulas, ela e os amigos participam em arriscados jogos sexuais, usam a internet de forma compulsiva, frequentam a vida nocturna de Lisboa e consomem todo o tipo de drogas, numa espiral destrutiva inimaginável para os pais, que os julgam em segurança.

SÉRIE

Women of the Movement

TVCine Emotion, 16h20

Minissérie dramática de seis episódios – para ver até quarta-feira, em dose dupla – baseada na história verdadeira de Emmett Till, um adolescente afro-americano que, em 1955, foi linchado no Mississípi, depois de ter sido acusado de ofender uma mulher branca.

A idade do rapaz, de 14 anos, bem como a violência dos eventos e a absolvição dos assassinos, tornou esta história infame na génese do movimento americano pelos direitos civis. Mamie Till-Mobley, a mãe de Emmett, cujo papel central é celebrado nesta série, é interpretada por Adrienne Warren. A série foi criada por Marissa Jo Cerar (que escreveu para The Handmaid’s Tale e Por 13 Razões) e produzida por Jay-Z.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Uruguai

RTP1, 18h51

Directo. Depois de ter entrado a ganhar no Mundial do Qatar contra o Gana, por 3-2, a selecção portuguesa enfrenta a equipa uruguaia, que vem de um empate a zero com a Coreia do Sul. O jogo tem lugar no Estádio Nacional Lusail.

DOCUMENTÁRIO

Um Grande Jardim Azul

RTP2, 16h05

Um mergulho nas águas ao largo da Nova Zelândia, ao encontro da riqueza da fauna e flora nativa desta zona marinha. Composta por seis episódios, cada um num ambiente específico, a série documental estreia-se hoje, com uma viagem às enseadas de Northland, e fica em emissão de segunda a sexta.

INFANTIL

Transformers Earthspark

Nickelodeon, 15h40

Estreia. Uma nova geração de robôs mutantes aterra nas tardes de segunda a sexta. Anos depois da guerra entre os alienígenas autobots e decepticons, surgem os terrans, os primeiros transformers nascidos na Terra. Quem os descobre é o jovem Robby e a irmã, Mo.

Os dois estão a tentar adaptar-se às novas rotinas, desde que se mudaram com a família da cidade de Filadélfia para a comunidade rural de Witwicky. Os terrans, por seu lado, sendo os primeiros da sua estirpe, procuram descobrir o seu lugar no mundo, sob a mentoria do veterano Bumblebee. Emocionalmente ligados, estes humanos e robôs vão crescer juntos e redefinir o próprio significado de família.