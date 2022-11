Einstein on the Beach, ou o regresso das planuras

Einstein on the Beach, ópera que resultou da colaboração de Robert Wilson com Philip Glass e que foi estreada em 1976 no Festival de Avignon, é um marco da criação operática da segunda metade do século XX. Encontro do “minimalismo” visual e cénico de Wilson com o minimalismo musical de Glass, é hoje, passados 46 anos, uma relíquia. A sua recriação numa versão de concerto como a que a Fundação Calouste Gulbenkian apresentou no sábado levanta, porém, problemas vários. O primeiro deles é o desaparecimento da proposta visual e cénica de Bob Wilson, abstracta e arquitectada com um grande rigor formal, que colocava a música numa outra dimensão.