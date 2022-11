Pensa que o seu termóstato está errado? A ciência explica a razão

Especialistas indicam os motivos pelos quais podemos sentir as temperaturas de forma diferente.

Provavelmente, já viveu momentos em que o valor do seu termóstato simplesmente não condiz com o que está a sentir. Se ele está a 23 graus Celsius, por que é que não precisa de umas pantufas ou um robe para evitar calafrios? Ou talvez até tenha uma discussão com alguém que aparece na sua casa e insiste que a sua habitação parece uma sauna. Mas isto não quer dizer que o seu termóstato esteja errado. Ele é apenas uma pequena parte de uma história muito complexa.