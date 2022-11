Muitas bicicletas na faixa de bus em Barcelona? Deixem passar o popular “bicibus”

É divertido, é verde e está a tornar-se mais popular de dia para dia. O autocarro de bicicleta de Barcelona, ou “bicibus”, como o esquema é conhecido localmente, permite a centenas de crianças deslocarem-se em segurança de bicicleta até à escola num comboio, ocupando ruas inteiras na segunda maior cidade de Espanha.

O projecto, apoiado pela Câmara Municipal de Barcelona, começou em Março de 2021, com uma rota no bairro de Sarria. Tem agora 15 rotas e tem inspirado esquemas semelhantes na cidade escocesa de Glasgow e em Portland, nos Estados Unidos.

Lena Xirinacs, de oito anos de idade, junta-se à rota de Eixemple todas as sextas-feiras com o seu pai, que é um dos voluntários assegurando que as crianças estão seguras na estrada. “Ela acorda com alegria. Podia usá-la como desculpa todos os dias para que ela saltasse da cama”, disse Pablo Xirinacs.

A rota Eixample começa às 8h30 e cobre 2,5 quilómetros em 25 minutos, deixando as crianças em três escolas ao longo do caminho, de segunda a sexta-feira. Nem todas as rotas funcionam numa base diária. A segurança rodoviária é garantida por uma escolta policial de Barcelona e pais vigilantes como Xirinacs, um dos 80 pais voluntários da cidade, que se juntam ao comboio.

Os organizadores estimam que mais de 700 pessoas aderiram aos diferentes itinerários durante o ano lectivo de 2020-21, o que se traduz em cerca de 15 mil deslocações para diferentes escolas de Barcelona durante esse período. O projecto do autocarro de bicicleta também visa encorajar hábitos de transporte mais sustentáveis a longo prazo entre os utilizadores, disse Jordi Honey-Roses, urbanista e investigador sénior do Instituto de Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Autónoma de Barcelona.

“Prevemos que as crianças que participam em “bicomboios” terão mais probabilidades de andar de bicicleta, terão melhores hábitos de ciclismo, hábitos de transporte mais sustentáveis, e pensamos que mudarão também os padrões de mobilidade das famílias”, disse Honey-Roses.