João Torres eleito vice-presidente da Internacional Socialista

O secretário-geral adjunto do PS, João Torres, foi eleito vice-presidente da Internacional Socialista no XXVI Congresso desta organização que decorreu este fim-de-semana em Madrid, anunciou este domingo o partido.

“João Torres sucede, como vice-presidente da Internacional Socialista, ao presidente do Partido Socialista, Carlos César, que optou por não ser recandidato a um novo mandato como vice-presidente desta organização, função que assumiu em 2017, quando presidia ao grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República”, refere o PS em comunicado.

O primeiro-ministro e líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, foi eleito no congresso novo presidente desta organização que integra mais de 130 partidos socialistas, social-democratas e trabalhistas de todos os continentes.

Benedicta Lasi, do Gana, é a nova secretária-geral da Internacional Socialista. Era a única candidata ao cargo e tornou-se na primeira mulher africana a ocupá-lo.

Apontando que a “lista do Presidium (órgão executivo) apresentada a sufrágio neste congresso tem 47 elementos e integra personalidades do movimento socialista internacional oriundas de todas as regiões do mundo”, o PS indica que acompanham João Torres neste órgão, “entre outros membros, Janira Almada, de Cabo Verde, Manuel Augusto, de Angola, Carlos Lupi, do Brasil, Isabel Allende, do Chile, Edi Rama, da Albânia, e Colette Avital, de Israel”.

Citado no comunicado, o secretário-geral adjunto do PS e agora vice-presidente da Internacional Socialista considera que a “eleição para o órgão que representa o movimento socialista à escala global significa que continua a ser fortemente reconhecido e valorizado o papel de Portugal na defesa do multilateralismo”.

E defende que esta organização política “deve desempenhar um papel da maior relevância na defesa dos valores democráticos, da solidariedade e da paz, em profundo respeito pelos Direitos Humanos”.

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, participou no sábado no XXVI Congresso da Internacional Socialista, numa sessão com Pedro Sánchez dedicada ao tema da energia.