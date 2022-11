Quase 70 mil estrangeiros no ensino superior no ano passado: é um recorde

Quase 70 mil estrangeiros estiveram inscritos no ensino superior português no último ano lectivo. Foi o número mais elevado de sempre. O dado também significa que, na última década, depois da aprovação da legislação que facilitou o acesso de alunos internacionais às universidades e politécnicos, o total de estudantes de fora do país a frequentar as instituições nacionais mais do que duplicou. A maior parte destes escolhem Lisboa e o Porto.