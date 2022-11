No Qatar, o futebol feminino foi uma fachada para ter o Mundial

O PÚBLICO falou com quem, sem noção disso, ajudou a criar, em 2010, uma “selecção-fantoche” que já não existe. Mas há meninas qataris que nos dizem quererem fazer do futebol um caminho para o futuro.

Para elas, não é só um jogo de futebol. Lutar pelo crescimento do futebol feminino no Qatar é uma questão de honra, de igualdade, de crescimento civilizacional e de feminismo. Em certa medida, de liberdade. E se há algo em comum nestes conceitos é que não fazem parte do quotidiano da generalidade das mulheres e meninas qataris.