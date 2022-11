Cristiano Ronaldo não foi o primeiro: Marta já tinha marcado em cinco mundiais

Eleita melhor jogadora do mundo seis vezes, a brasileira Marta Vieira da Silva marcou o primeiro golo do seu quinto Mundial em Junho de 2019.

“Cristiano Ronaldo tornou-se esta quinta-feira o primeiro jogador da história a marcar em cinco edições do Mundial de futebol”, na estreia de Portugal em 2022, contra o Gana, em Doha. Mas não é bem assim. O primeiro jogador homem, sim. A primeira pessoa a marcar em cinco mundiais, não.

A brasileira Marta Vieira da Silva, mais conhecida como Marta, conseguiu, em Junho de 2019, o mesmo feito, num jogo contra a Austrália, no Mundial de França.

Marta, eleita melhor jogadora do mundo pela FIFA seis vezes — mais uma do que Cristiano Ronaldo, com um recorde apenas igualado por Lionel Messi — marcou pelo Brasil nos Mundiais de 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019.

Enquanto o jogador madeirense conseguiu levar a bola à baliza oito vezes em campeonatos do mundo, Marta assinou 17 golos. A “rainha do futebol” ultrapassou há três o maior goleador em mundiais de futebol, Miroslav Klose, que detinha o recorde de 16 golos.

Aos 36 anos, Marta é jogadora do Orlando Pride, na Liga Nacional de Futebol Feminino dos Estados Unidos. Começou a carreira no Vasco da Gama aos 14 anos, quando se mudou sozinha para o Rio de Janeiro. Três anos depois faria o primeiro golo com a camisola da selecção brasileira num Mundial.

Além disso, é representante das Nações Unidas desde 2018, enquanto embaixadora da Boa Vontade para mulheres e crianças no desporto. “Em todo o mundo, as mulheres estão a mostrar que podem ter sucesso em papéis e posições antes guardadas para os homens. A participação das mulheres no desporto não é excepção”, afirmou quando recebeu o título de embaixadora da ONU.