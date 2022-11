Joana Serrat canta para mostrar que a “realidade que não invalida o sonho”

Influenciada pela folk americana, a cantautora catalã Joana Serrat estreia ao vivo Hardcore From The Heart em Lisboa (este domingo) e no Porto (segunda-feira).

Cantautora catalã, Joana Serrat está de volta a Portugal para dois concertos integrados no Misty Fest 2022. Traz um disco na bagagem, Hardcore From The Heart, e outro em preparação, ambos gravados no Texas, com influências que vão de Joanna Newsom, Cat Power ou Neil Young a Bob Dylan ou Pete Seeger. O primeiro concerto é em Lisboa, este domingo, no Museu do Oriente (21h) e o segundo no Porto, segunda-feira dia 28, na Sala 2 da Casa da Música (21h).