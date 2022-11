Pedro Filipe Soares: “Não vejo vontade no Bloco de mudar de líder”

Pedro Filipe Soares não falou ainda com Catarina Martins e não sabe se a coordenadora quer continuar a liderar o Bloco de Esquerda depois da Convenção de 2023. Mas se quiser tem o seu apoio. Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, o líder parlamentar do Bloco fala do Orçamento do Estado (OE) que o partido chumbou e do voto contra a ida do Presidente da República ao Qatar. Se Pedro Filipe Soares acha que a frase de Marcelo sobre os direitos humanos – “esqueçamos isso” – foi “um dos piores momentos do seu mandato”, diz também que as opiniões que põem em causa “as faculdades” do Presidente não são “uma forma séria de fazer o debate”.