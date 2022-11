PÚBLICO e CES promovem conferência “Novo aeroporto: tempo de decidir”

Iniciativa reúne alguns dos principais protagonistas do sector no próximo dia 29 na Fundação Oriente, em Lisboa. Conheça o programa e saiba como inscrever-se.

Num momento em que se aproxima a tomada de uma decisão estratégica para o país, o Conselho Económico e Social (CES) e o PÚBLICO juntam os principais agentes do sector e fazem a discussão. É este o mote para a conferência “Novo aeroporto: tempo de decidir”, que o PÚBLICO e o CES promovem na próxima terça-feira, dia 29, na Fundação Oriente, em Lisboa, e que visa lançar as bases de um debate que ocupará o país nos próximos meses e que deverá culminar, no final de 2023, com a escolha da solução para o novo aeroporto de Lisboa.

A conferência é aberta ao público (inscrições aqui, limitadas a 300 participantes) e terá, ao todo, quatro painéis, onde se discutirão as oportunidades e condicionantes que estarão na base da decisão de aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa.

O primeiro, “A Norte ou a Sul do Tejo?”, juntará à mesma mesa os presidentes das câmaras municipais de Lisboa e Porto, Carlos Moedas e Rui Moreira, e o ex-ministro do Planeamento, João Cravinho, que debaterão qual a melhor zona para se fazer o aeroporto numa lógica de desenvolvimento regional.

Segue-se o painel “Solução dual ou aeroporto único”, consignado a Lisboa, ao Aeroporto Humberto Delgado e às respectivas implicações na segurança, no turismo e no ambiente da cidade, em que participam Rosário Macário, professora do Instituto Superior Técnico (IST), Cristina Siza Vieira, CEO da Associação da Hotelaria de Portugal, e Acácio Pires, porta-voz da Zero.

Já da parte da tarde terá lugar o debate “Cinco localizações possíveis”, em que outras tantas personalidades farão a defesa das soluções que serão estudadas pela Comissão Técnica Independente mandatada pelo Governo para definir a futura localização do aeroporto. Ao gestor Carlos Nunes Lopes caberá a defesa da solução Montijo, o ex-presidente do LNEC, Carlos Matias Ramos, defenderá Alcochete e o também gestor Carlos Brazão apresentará argumentos em defesa da construção de um novo aeroporto em Santarém. As duas outras soluções em estudo, Ota e Alverca, ficarão por conta, respectivamente, de Rui Sérgio, ex-presidente da NAER, e do agora professor da Universidade Nova de Lisboa, António Carmona Rodrigues.

O último painel tem como título genérico “Os factores críticos de decisão” e visa discutir quais os factores que mais deverão pesar na futura escolha aeroportuária. Participam as presidentes da NAV Portugal, Alexandra Reis, e da Autoridade Nacional da Aviação Civil, Tânia Cardoso Simões, o geógrafo Jorge Gaspar e Luís de Picado Santos, professor catedrático do IST.

A sessão de abertura caberá ao presidente do CES, Francisco Assis, e ao director do PÚBLICO, Manuel Carvalho. O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, encerrará a conferência.

Esta iniciativa conjunta decorre numa altura em que foi constituída uma Comissão Técnica Independente (CTI) criada pelo Governo para apoiar a decisão política relativa à escolha da localização do novo aeroporto de Lisboa e que é presidida por Rosário Partidário, professora catedrática do Instituto Superior Técnico e especialista em planeamento territorial, ambiente e gestão de cidades. O relatório final sobre as várias opções para a localização do novo aeroporto terá de ser entregue ao Governo de António Costa até 31 de Dezembro de 2023.

Rosário Partidário junta-se a Carlos Mineiro Aires, que presidirá à comissão de acompanhamento, que será uma espécie de órgão de fiscalização do trabalho da CTI. No total, as duas comissões criadas para o efeito vão envolver neste trabalho, pelo menos, 32 pessoas. A metodologia de trabalho para encontrar uma solução para o esgotamento do Aeroporto Humberto Delgado resultou de um acordo entre o Governo e o PSD.

Pode consultar o programa integral da conferência e a lista de todos os participantes aqui.