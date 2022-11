A perda de população em Portugal é irreversível?

A imagem de um país irremediavelmente mais envelhecido, com menos habitantes e com tendência a afundar-se no litoral, que emerge dos Censos 2021 está longe de constituir surpresa. Neste P24 conhecemos as principais conclusões do Censos com a jornalista Natália Faria e ouvimos a análise de Jorge Gonçalves, professor no Instituto Superior Técnico, afiliado ao Centro de Investigação em Território, Urbanismo e Arquitectura.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.