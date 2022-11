Candidatas apoiadas por Trump derrotadas no Alasca

Sarah Palin, a antiga candidata a vice-presidente dos Estados Unidos e figura de destaque no movimento conservador Tea Party, foi derrotada de forma clara, na quarta-feira, pela sua adversária do Partido Democrata na eleição para o único lugar do Alasca na Câmara dos Representantes. A vencedora, Mary Peltola, uma nativa do povo Yup'ik, é a primeira indígena do Alasca a ser eleita para um mandato completo no Congresso dos EUA, e é também a primeira candidata democrata a triunfar no estado, em eleições federais, desde 2008.