Inglaterra, Países Baixos e Equador jogam para garantir os oitavos-de-final

A segunda jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo arranca esta sexta-feira.

Início da segunda jornada da primeira fase, com as equipas dos Grupos A e B a competirem pela segunda vez neste Mundial 2022. Só Equador, Países Baixos e Inglaterra estarão menos pressionados depois de terem ganho os encontros de estreia. Para EUA, País de Gales, Qatar, Senegal e Irão é fundamental pontuar para manter as esperanças de passar aos oitavos-de-final.