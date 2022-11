Senhores PR, PM e PAR, ou defendem os direitos das mulheres ou vão ao Qatar

Sei bem que não devia surpreender-me e indignar-me (dada a infeliz frequência das ocorrências) com a reiterada falta de consideração dos políticos portugueses, de todas as inclinações ideológicas, para com as suas eleitoras em particular e para as mulheres em geral. Porém, por estes dias, ainda tive energia para me escandalizar com o insulto das três figuras cimeiras do Estado – Presidente da República (PR), presidente da Assembleia da República (PAR) e primeiro-ministro (PM), todos de malas feitas para viajar para o Mundial do Qatar – às mulheres.