Pep Guardiola renova com o Manchester City até 2025

O Manchester City prolongou nesta quarta-feira o contrato do treinador, Pep Guardiola, por mais duas temporadas. Aos 51 anos, o técnico catalão fica assim vinculado aos “citizens” até 2025.

“Estou encantado por saber que a caminhada de Pep no Manchester City vai prosseguir. Ele já contribuiu tanto para o sucesso desta organização e é entusiasmante pensar no que poderá ainda fazer, dada a energia, a fome e a ambição que claramente ainda demonstra”, reagiu o proprietário do clube, Khaldoon Al Mubarak.

Já com quatro títulos da Premier League conquistados, Guardiola prepara-se para o ciclo mais longo à frente da equipa técnica desde que iniciou a carreira, em 2008.

“Estou muito satisfeito por poder ficar mais dois anos. Sei que o próximo capítulo deste clube será fantástico. Já foi assim nos últimos dez anos e será assim nos próximos, porque é um clube muito estável”, resumiu o catalão, que confessa ter sentido “algo de especial” em Manchester desde que chegou.)