PS aceita proposta da IL para antecipar resultados do acesso ao ensino superior

A Iniciativa Liberal viu aprovada a sua proposta para que o Governo antecipe, já em 2023, a divulgação dos resultados do acesso ao ensino superior. A medida foi aprovada, por unanimidade, no segundo dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), com o PS a deixar passar mais propostas da IL bem como outras do Livre e do PAN. A maioria das medidas são programáticas (algumas delas determinam a realização de estudos) e não têm impacto orçamental, como já tinha acontecido no primeiro dia de votações do OE. Sinal de que o Livre e o PAN ainda estão em negociações com o Governo são os vários pedidos de adiamento de votação de propostas feitas pelos deputados únicos destes partidos na comissão de Orçamento e Finanças.