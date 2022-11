Marcelo insiste que vai falar de direitos humanos no Qatar

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, reiterou esta terça-feira à tarde que irá falar sobre direitos humanos na sua visita ao Qatar. Fá-lo-á, explica, num debate que terá sobre educação.

“Eu intervenho num debate sobre educação e um dos pontos fundamentais da educação é direitos humanos — portanto, eu, depois de amanhã [quinta-feira], estarei a falar de direitos humanos no Qatar”, garantiu esta terça-feira em Leiria aos jornalistas.

Questionado acerca da “relevância da sua presença” naquele país, Marcelo Rebelo de Sousa notou ser “completamente diferente apoiar [a selecção] lá” e, também no Qatar, “dizer o que se pensa sobre a situação política de lá”.

A viagem do Presidente da República ao Qatar foi esta terça-feira aprovada no Parlamento, com os votos contra da IL, BE, PAN, Livre e dos deputados socialistas Isabel Moreira, Alexandra Leitão, Carla Miranda e Pedro Delgado Alves. PS, PSD (três deputados sociais-democratas abstiveram-se) e PCP votaram a favor da deslocação. O Chega absteve-se.