Óbidos já brilha: a Vila Natal está a chegar

O espírito natalício torna a assentar no burgo medieval entre 30 de Novembro e 31 de Dezembro. A pista de gelo, o presépio, o lenho e o chalet do Pai Natal são algumas das estrelas a cintilar.

Mais um ano, mais uma ficha naquela que é uma das tradições natalícias de muitas famílias: a visita a Óbidos Vila Natal. O caso de amor não é para menos: ao cenário pitoresco e aconchegante da vila emoldurada pelo castelo e suas muralhas – uma das Sete Maravilhas de Portugal no que respeita ao património arquitectónico –, junta-se todo um imaginário da quadra, servido com pompa e à medida da ocasião, por todos os cantos e recantos do burgo.

Nesta edição, é o Brilho do Natal que dá o mote à festa. A dar corda ao manifesto, além da iluminação, estão personagens como duendes, renas ou bonecos de neve e animação para miúdos e graúdos, que tanto vai buscar inspiração às raízes portuguesas como ao postal de festas do mundo global.

A saber: o Apeadeiro das Guloseimas, a Quinta Mágica, a Aldeia do Presépio Português com figuras à escala real, a rampa e pista de gelo, o comboio, o Carrossel Clássico e o Chalet do Pai Natal, onde o senhor das barbas brancas faz as honras da quadra.

As “mais belas tradições de Natal” brilham também por meio de espectáculos – d’Os Presentes das Marionetas da companhia The Fifth Wheel ao Ilusionista da Argilaverde, passando pelo Natal Mágico de David Martin ou pel’O Brilho do Natal dos Malatitsch –, oficinas, ateliês de reciclagem, jogos, circuitos de arvorismo, pinturas faciais, trampolins, sessões de contos, um mercado e tasquinhas onde não faltam petiscos e a famosa ginjinha da casa.

A estrela (e novidade) da festa é o Lenho de Natal, uma enorme fogueira na Rua da Porta da Vila, que evoca o costume comunitário ainda muito celebrado pelo país e também conhecido como madeiro, ateado na noite de 24 de Dezembro.

A Óbidos Vila Natal pode ser visitada todos os dias, de 30 de Novembro a 31 de Dezembro (excluindo o dia de Natal, em que está encerrada). As portas estão abertas das 11h às 20h, excepto dias 30 de Novembro, 5 a 7 e 12 a 15 de Dezembro, com fecho às 18h; e 24 e 31 de Dezembro, às 17h.

A entrada custa 10€ (8€ dos 3 aos 11 anos) e dá acesso a todas as diversões menos o carrossel (3€) e a pista de gelo (6€ por 15 minutos). Estão também disponíveis bilhetes para famílias, com preços entre os 32€ (2 adultos e 2 crianças) e os 46€ (2 adultos e 4 crianças).

O mapa detalhado e outras informações podem ser consultados no site oficial.