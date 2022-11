Daniela Mercury traz uma estreia absoluta a Lisboa: “Vou anunciar a Primavera no Inverno”

Nove anos depois do seu último concerto em Portugal, em 2013, a cantora brasileira Daniela Mercury está de regresso, e com uma novidade: escolheu Lisboa para a estreia absoluta do seu novo disco, que só será editado a 2 de Dezembro, e também para o arranque da digressão mundial desse álbum, a que deu o nome Baiana e em cuja capa surge envolta em folhas e flores, com ar festivo e feliz. “Vou fazer o pré-lançamento do disco e o lançamento da tournée mundial em Lisboa”, diz ao PÚBLICO, pelo telefone, ainda no Brasil. “Achei lindo poder cantar aí músicas inéditas. Vou cantar Mulheres do mundo, Baiana, Bombinha. Que eu mesclo com canções dos meus outros álbuns.”