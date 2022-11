Número de acidentados com trotinetas nas urgências de Lisboa deverá aumentar em 2022

Só o Serviço de Urgência Polivalente do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) terá recebido este ano mais de 200 episódios de urgência motivados por acidentes com trotinetas eléctricas. Este centro realizou um estudo entre Outubro de 2018 e o mesmo mês de 2019, apurando que neste período foram a esta urgência 257 utilizadores adultos deste tipo de veículos. O médico Marino Machado disse ao PÚBLICO ter a percepção de que, ao longo deste ano, “o número está acima” do apurado no trabalho de 2018/19 e pede mais regulação para o uso de trotinetas.