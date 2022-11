Desemprego registado pelo IEFP está a subir há três meses

O número de desempregados registados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) está a aumentar há três meses consecutivos e, no final de Outubro, fixou-se em 289.125 pessoas.

Os dados divulgados nesta segunda-feira pelo IEFP mostram que, depois das subidas de 1,9% em Agosto e de 1,6% em Setembro, o número de desempregados aumentou 0,7% em Outubro face ao mês anterior.

Já na comparação com o ano de 2021, o desemprego manteve a tendência de recuo, embora a um rimo mais modesto. As inscrições diminuíram 17,8%, mas nos meses anteriores a redução homóloga foi mais acentuada (menos 23,2% em Agosto e menos 20% em Setembro).

O Algarve foi a região onde o desemprego registado mais aumentou (20,7%) em relação ao mês anterior, seguindo-se o Alentejo, o Centro e os Açores. No Norte, Lisboa e Vale do Tejo e na Madeira assistiu-se a um recuo.

Na comparação homóloga o desemprego diminuiu em todas as regiões, com destaque para a Madeira (menos 35,4%) e o Algarve (menos 35,2%).

Se olharmos para as inscrições feitas ao longo do mês, o IEFP dá conta de 50.580 desempregados: um número 12,3% inferior ao observado em Setembro é certo, mas 14,5% acima do registado em Outubro de 2021.

Já em Agosto e em Setembro se tinha assistido a um aumento das novas inscrições em termos anuais e mensais.