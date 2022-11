O Qatar também construiu uma equipa quase de raiz

A selecção da casa defronta o Equador no jogo de abertura do Mundial 2022, com um português em campo e um espanhol no banco.

Não haverá uma selecção mais bem preparada no Mundial do Qatar do que… o Qatar. Enquanto grande parte das selecções, entre elas a portuguesa, teve pouco mais de uma semana para reunir os seus jogadores e fazer meia-dúzia de treinos antes de partir para o Golfo, a selecção que representa o país anfitrião está concentrada desde Setembro, a treinar com a equipa completa e a preparar-se para a sua estreia em fases finais do Mundial. Neste domingo, veremos os primeiros resultados desse trabalho no jogo de abertura do Mundial, entre o Qatar e o Equador (16h, RTP1) no Al Bayt, o estádio mais caro do torneio (816 milhões de euros). Mas não será apenas o trabalho dos últimos três meses. Esta selecção do Qatar está a ser construída há 12 anos. Até antes disso.