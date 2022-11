Malta, a festa não era aqui?

Imagine ser convidado para a festa do ano. Um evento incrível e um festão de arromba, pelo qual o mundo ansiava – e o organizador preparava-o há 12 anos, prestando-se até a desprezar seres humanos para que a festa fosse perfeita. Chegado ao local indicado no convite, está tudo muito morno. Pouco barulho, poucas pessoas e pouca azáfama. Pior: coisas inacabadas por um anfitrião que há mais de uma década preparava ao detalhe o dia da festa. É isto que se sente no Qatar a propósito do Mundial 2022, que, até ver, de arromba tem muito pouco.