Astronautas vão viver e trabalhar na Lua ainda nesta década, diz NASA

Os astronautas estarão a viver e a trabalhar na Lua antes do final desta década, de acordo com um membro da NASA. Howard Hu, director do programa aeroespacial Orion da agência norte-americana, revelou que os seres humanos poderão ter uma vida activa na Lua antes de 2030, com instalações para viverem e equipamentos para apoiar o seu trabalho.

“Certamente, nesta década, teremos pessoas a viver por períodos de tempo [na Lua]. Terão habitats e rovers no solo”, disse Howard Hu em entrevista ao programa da BBC Sunday with Laura Kuenssberg. “Vamos enviar pessoas para a superfície [lunar] e elas vão viver nessa superfície e fazer ciência”, acrescentou.

Howard Hu prestou estas declarações numa altura em que a Ártemis I avança em direcção à Lua na sua primeira missão não-tripulada. O foguetão foi lançado, na quarta-feira, a partir de Cabo Canaveral, na Flórida (EUA), após uma série de atrasos devido a falhas técnicas e furacões, e encontra-se agora a cerca de 134.000 quilómetros de distância da Lua, segundo o diário britânico The Guardian.

“É o primeiro passo que estamos a dar para a exploração do Espaço profundo a longo prazo, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo. Acho que este é um dia histórico para a NASA, mas também é um dia histórico para todas as pessoas que amam o voo espacial humano e a exploração espacial”, afirmou Howard Hu.

“Estamos a voltar à Lua. Estamos a trabalhar num programa sustentável e este é o veículo que vai transportar as pessoas que nos permitirão aterrar novamente na Lua”, acrescentou.

Uma missão bem-sucedida abrirá caminho para as missões seguintes Ártemis II e III. Espera-se que a missão Ártemis III, que poderá não ser lançada até 2026, permita que os seres humanos regressem à superfície lunar pela primeira vez desde a Apolo 17, em Dezembro de 1972.

O programa Ártemis tem também como objectivo a construção do Lunar Gateway, uma estação espacial onde os astronautas poderão viver e trabalhar enquanto orbitam a Lua.

“O passo seguinte é realmente Marte”, destacou Howard Hu à BBC. “Esse é um trampolim maior, uma jornada de dois anos, pelo que será muito importante compreender [o que existe] além da órbita da Terra”, concluiu.