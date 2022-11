Três principais operadoras móveis na corrida à rede de emergência de comunicações do Estado

O concurso, com um valor global de 60.975.609,74 euros, é para um período de cinco anos e está dividido em sete lotes. Abertura das propostas ocorreu na última terça-feira.

Altice, NOS e Vodafone, as três principais operadoras de telecomunicações em Portugal, estão na corrida para vencer o concurso para operar e manter o Sistema Integrado de Redes de Emergência e de Segurança de Portugal (SIRESP), a rede de comunicações de emergência do Estado, que assegura as comunicações entre diversas entidades, como polícias, bombeiros e INEM.