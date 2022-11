Catarina Martins: “Maioria absoluta tropeça na sua incapacidade e nos seus escândalos”

A líder do Bloco de Esquerda disse que nos tempos da “geringonça” não havia “maioria absoluta e as pessoas sentiram estabilidade na sua vida”

A líder do BE defendeu neste sábado que “está completamente ultrapassada” a ideia de que as maiorias absolutas dão estabilidade, dizendo que “não foi nenhum partido da oposição” que criou casos que “fragilizaram sucessivos governantes”.

Na conferência de imprensa após a mesa nacional do BE, Catarina Martins foi questionada sobre uma frase do secretário-geral do PS, António Costa, que acusou os adversários políticos de não perdoarem a maioria absoluta dos socialistas nas últimas legislativas e avisou que irão fazer tudo “para comprometer essa estabilidade”.

“A ideia de que as maiorias absolutas dão estabilidade está completamente ultrapassada: nós tivemos uma maioria PSD/CDS-PP que cortou nos rendimentos dos trabalhadores e criou caos nos serviços públicos, temos uma maioria absoluta do PS que tropeça na sua própria incapacidade e nos seus escândalos” disse.

Pelo contrário, entre 2015 e 2019, na solução política que ficou conhecida como “geringonça” — maioria relativa do PS com apoio parlamentar do PCP, BE e Verdes —, Catarina Martins salientou que “não havia maioria absoluta e as pessoas sentiram estabilidade na sua vida”.

“A estabilidade da maioria absoluta será importante para o PS conseguir sobreviver, ao país não diz nada”, disse.

A coordenadora do BE admitiu que os vários casos e envolverem governantes “descredibilizam o Governo”, tal como notícias de que só uma parte dos anunciados apoios à economia na pandemia chegaram à economia.

“Mas o senhor primeiro-ministro só se pode queixar de si próprio”, disse.

Confrontada com outro anúncio de António Costa, que considerou inaceitável que as portagens possam vir a aumentar 10% como já admitiram as concessionárias, a líder do BE recordou que o compromisso dos socialistas passava por descer portagens no Interior e no Algarve e não apenas travar eventuais aumentos.