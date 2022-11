“O ‘Mundial da vergonha’ no Qatar pode ser um ponto de viragem”

O activista dos direitos humanos Craig Foster foi um jogador de renome do futebol profissional da Austrália durante 15 anos. Integrou a selecção nacional do país, os Socceroos, entre 1996 e 2000. Deixou de jogar em 2003 mas manteve sempre uma ligação aos estádios como analista e comentador. Trabalhou para diferentes estações televisivas, a mais importante das quais a SBS –​ Special Broadcasting Service, que chega em várias línguas às comunidades imigrantes do país. O total dos honorários desse trabalho diário que fará durante este campeonato vão reverter a favor das famílias de operários de países do Sudeste da Ásia que morreram nas obras dos estádios e de organizações de defesa dos direitos humanos e das mulheres no Qatar. Numa entrevista por telefone, a partir de Sydney, o comentador desportivo de 53 anos diz que, ao contrário dos Mundiais em que participou, já fora do estádio, desde 2002, “desta vez, os direitos humanos vão entrar em campo”.