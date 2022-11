Marcelo tem aceitado visitar países acusados de violar direitos humanos

No momento em que crescem os apelos para que o Presidente da República e outras altas figuras do Estado não viajem para o Mundial 2022 no Qatar, a orientação do chefe de Estado tem sido a de manter as visitas a países que não desenvolveram democracias representativas ou que são acusados de violar os direitos humanos. Algumas das deslocações foram realizadas no âmbito desportivo – para assistir a jogos de futebol selecção – outras não. Quando foi à China, em 2019, Marcelo pediu o respeito pelos direitos humanos perante o Presidente Xi Jinping.