A China, um referencial?

Claro que é o papel da Rússia na política mundial que está agora em foco, mas a China é historicamente mais determinante, por significar uma mudança global de sistema. Independentemente da caracterização fina do seu sistema económico-social (essencialmente socialista, mas com muitos traços de capitalismo de Estado e de coexistência com um “capitalismo selvagem”), a China pode ser para muitos um paradigma, como oposto real ao sistema capitalista e imperialista centrado nos EUA e na Europa e estendido praticamente a todo o mundo. Autoimplodido o referencial soviético, será que é a China o novo e único referencial atual para a esquerda anticapitalista de hoje?