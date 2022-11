Lendário, místico e mágico: eis o lago Bled da Eslovénia

Já nos tempos da Jugoslávia de Tito estes territórios eram procurados pelas suas maravilhas da natureza. Na Eslovénia, a cerca de 60km da lindíssima capital Liubliana, localiza-se o lago Bled. É uma das suas imagens de marca, sendo o destino turístico mais visitado do país.

Trata-se de um lago, de origem glaciar, rodeado pelos Alpes Julianos, que contêm o monte Triglav, ponto mais alto da Eslovénia, com 2864m, encontrando-se desenhado na sua bandeira nacional, sendo visível desde as suas margens. O lago possui cerca de 2,1km de comprimento, 1,4km de largura, 6km de margens e 30m de profundidade máxima. Para percorrer o trilho completo e dar a volta ao lago são mais de 10km de caminhada.

Diz a lenda que jovens pastores pastavam as suas ovelhas numa grande área verde. Havia por lá uma capela para onde as ovelhas fugiam. Os pastores não se importavam e nunca impediram que as ovelhas, de certo modo, profanassem este lugar sagrado. Então, Deus decidiu criar um lago em volta da capela para a proteger, e, assim, criou o lago Bled e a ilha de Bled com a igreja, que vemos emergir das suas águas cristalinas.

Foto Lago Bled visto desde o alto da escadaria da Ilha de Bled

A ilha de Bled possui vários edifícios, sendo a Igreja da Peregrinação dedicada à Assunção de Maria, construída perto do final do século XVII, o principal. No lago não é permitida a navegação a embarcações motorizadas, pelo que os típicos barcos a remos, chamados pletnas, são utilizados para transporte dos turistas. Atracando na ilha, acede-se à igreja subindo uma escadaria de pedra com 99 degraus. Os interiores são decorados com pinturas, estimando-se serem do ano 1470. A igreja possui uma torre com 52m, com um sino que todos os visitantes podem tocar, não sem antes formularem um desejo! Fiz a minha parte...

Na margem, no cimo de um penhasco com 130m, existe o Castelo de Bled, o castelo mais antigo da Eslovénia. Acede-se-lhe desde a margem do lago, caminhando por trilhos em subida. Não se sabe ao certo quando foi construído, sabe-se apenas que já existia no ano de 1004. O Bispado de Brixen estava no poder, sendo o nome de Bled oriundo do nome Germânico Veldes. Ao longo do tempo tem sido um local importante de reuniões oficiais de políticos e governantes, sendo por isso considerado como a sala de visitas do país.

Foto Lago Bled, vista para a Ilha de Bled e Castelo de Bled (2)

Kremna rezina, bolo típico local Castelo de Bled visto desde a Ilha de Bled, junto a um pletna, barco a remos de transporte de passageiros Fotogaleria Kremna rezina, bolo típico local

Possui dois pátios ligados por uma escada, um poço, uma exposição dentro da torre, de onde podemos desfrutar das vistas para os Alpes Julianos, para o lago e para o povoado de Bled. Este é um museu que expõe diverso material arqueológico, existindo registos de ocupação humana no que é hoje a Eslovénia com mais de 250 mil anos; uma capela ou não se trate de um país profundamente católico; uma loja de ferreiro; um restaurante com terraço e uma adega, ou não se trate de uma pátria vinícola. Tomando um cálice de vinho, brindei, desfrutando da paisagem no ponto considerado com a melhor vista sobre o lago.

O lago Bled superou as minhas expectativas, que eram altíssimas, daí ter posto o nome de Bled ao meu gatinho, que adoptei semanas antes de viajar. Espero um dia voltar, no Inverno, e contemplar toda esta paisagem coberta de um manto branco. Desta vez, a minha visita foi outonal, sendo já visível a cor avermelhada das árvores. Despedi-me deste cenário maravilhoso, lanchando um kremna rezina, bolo local, associado à antigo império austro-húngaro, muito popular em toda a Europa Central e nos Balcãs, com base de massa folhada e creme de nata. O kremna rezina, chamado também de kremšnita, derivando da palavra alemã cremeschnitte, está para o lago Bled como a sachertorte está para Viena e o pastel de Belém para Lisboa!

Foto Prova de que as viagens nos marcam e continuam connosco: o gatinho recebeu o nome de Bled ;)

Mário Menezes (texto e fotos)