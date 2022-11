Trilok Gurtu e Salvador Sobral na 20.ª Festa do Jazz

Em ano de 20.ª edição, a Festa do Jazz anuncia as duas primeiras confirmações para o encontro que terá lugar de 16 a 18 de Dezembro, em três salas lisboetas.

Em ano de 20.ª edição, a Festa do Jazz anuncia os primeiros nomes juntamente com uma série limitada de passes designada como “20 anos, 20 euros” – e que dão acesso à totalidade dos concertos que terão lugar no Centro Cultural de Belém, Picadeiro do Antigo Museu dos Coches e Livraria Ler Devagar, de 16 a 18 de Dezembro, e à oferta de um exemplar do livro Festa do Jazz. Mas este momento que o número redondo de edições de um festival dedicado, desde o início, à divulgação do jazz nascido e criado em Portugal, com uma forte ligação à escolas, serve, antes de mais, para colocar na mesa as duas primeiras confirmações: Trilok Gurtu e Salvador Sobral.

Reincidindo numa prática de trazer nomes fortes do panorama jazzístico internacional e juntá-los em palco com músicos portugueses, desta vez a Festa do Jazz convidou o percussionista indiano a encabeçar um espectáculo único ao lado de alguns dos maiores valores da cena nacional. Músico tão chegado ao circuito do jazz quanto ao das músicas do mundo, Trilok Gurtu começou por viajar para a Europa ao encontro de Don Cherry e de Jan Garbarek nos anos 1980, acabando por juntar-se pouco depois ao guitarrista John McLaughlin. Em paralelo, a estreia discográfica das suas composições fez-se, em 1988, com o álbum Usfret, registo de enorme influência para toda uma nova geração de músicos de ascendência indiana a trabalhar as suas raízes num cruzamento com elementos electrónicos, sendo visto por muitos como um precursor de linguagens como o drum’n’bass.

O imenso mundo que cabe nas percussões de Trilok Gurtu, da música clássica indiana ao jazz de fusão mas também à música africana (por exemplo no álbum African Fantasy, em que contou com colaborações das cantoras Oumou Sangaré e Angélique Kidjo) e brasileira (gravou com Gilberto Gil O Sol de Oslo), tem como último capítulo discográfico God Is a Drummer (2019). Por cá, além de várias passagens por palcos nacionais, o músico indiano participou também no álbum Cor, de Maria João e Mário Laginha.

Quando a Salvador Sobral, a presença na Festa do Jazz acontece poucos meses depois da edição do EP SAL, registo caseiro e intimista de voz e piano, que sucedeu ao álbum bpm e às homenagens em palco a Jacques Brel. Depois do período de enorme mediatismo ligado ao Festival da Canção, o cantor recolhe-se aqui num tom mais contido, regressando também no contexto da Festa à sua sonoridade de origem – o jazz que um dia o prostrou diante de um dos seus maiores heróis, Chet Baker, e lhe mudou a vida.