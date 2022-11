Portugal vence Nigéria em teste de baixa intensidade

Selecção nacional triunfa por 4-0 sobre a sua congénere nigeriana no último ensaio antes do Mundial 2022. António Silva estreou-se como titular, Gonçalo Ramos estreou-se com um golo.

Foi mais um teste para desentorpecer as pernas do que um propriamente para testar alguma coisa. No seu primeiro e único jogo antes de entrar em acção no Mundial do Qatar, a selecção portuguesa, com Cristiano Ronaldo ausente, venceu sem grandes problemas a Nigéria de José Peseiro por 4-0. Em Alvalade, foi um antigo homem da casa a assumir o papel de goleador – Bruno Fernandes marcou dois dos golos portugueses – e até deu para dar a primeira internacionalização a António Silva e a Gonçalo Ramos – o ponta-de-lança benfiquista marcou na estreia.

O bis do ex-Sporting a estreia dos dois jovens craques do Benfica foram os pontos mais relevantes de um jogo nada problemático para Portugal, em que a baixa intensidade foi assumida pelos dois lados. A escolha da Nigéria como adversário para o único jogo de preparação de Portugal para o Mundial, admitiu Fernando Santos, teve como objectivo preparar a selecção portuguesa para a sua estreia no Mundial, frente ao Gana. Mas a natureza particular deste encontro retirou, à partida, a carga competitiva que Portugal irá ter frente a qualquer adversário no Qatar. Ninguém meteu muito o pé, houve poucas faltas e tudo decorreu num ambiente bastante amigável.

Santos não tinha Ronaldo para lançar – por estar com uma gastroenterite – e apresentou um “onze” que, em teoria, não será aquele que irá alinhar de início em Doha daqui a uma semana, a começar na baliza, que teve Patrício em vez de Diogo Costa. André Silva foi o homem mais adiantado, com o apoio de João Félix e Bernardo Silva, mais Bruno Fernandes e Otávio a municiar a partir do meio-campo. Na defesa, António Silva entrou directamente no “onze” ao lado de um indiscutível, Rúben Dias, com Nuno Mendes e Dalot – dos dois, é mais provável que Santos dê a titularidade ao homem do PSG.

Positivo/Negativo Positivo João Félix Não tem sido uma época fácil para Félix no Atlético Madrid, mas, pela amostra, quer deixar tudo isso para trás no Mundial. Não marcou, mas esteve sempre envolvido no ataque.

Positivo Bruno Fernandes Assumiu o papel de goleador na primeira parte, que foi o melhor período da selecção. Estava no sítio certo para o 1-0 e foi irrepreensível na cobrança do penálti para o 2-0. Negativo André Silva Esteve mais de uma hora em campo, mas praticamente não se viu. O ataque de Portugal não passou por ele.

Foi um jogo de intensidade baixa com a ocasional injecção de velocidade, mas sempre dominado pela selecção portuguesa, com João Félix a assumir as despesas maiores do ataque. Não começou bem – remate falhado aos 5’ após boa jogada de Bernardo – mas foi dele a visão de jogo que conduziu ao primeiro golo quatro minutos depois. Passe longo de Félix na direcção de Dalot, o lateral do Manchester United esperou pela saída do guarda-redes nigeriano e fez o passe atrasado para o seu colega dos “red devils” Bruno Fernandes encostar.

Não há muito mais a relatar da primeira parte, a não ser que a Nigéria conseguiu ter uma aproximação razoavelmente perigosa aos 31’, com um remate de Moses Simon que Patrício defendeu com segurança. E o lance que resultaria no 2-0 para Portugal, em que Bernardo ensaiou um cruzamento, mas a bola não chegou ao destino por ter sido desviada pelo braço de Bright Osayi-Samuel. Aos 35’, na conversão do castigo, Bruno Fernandes fez o 2-0 – tal como tantas vezes fez nos tempos em que Alvalade era a sua casa.

Avancemos rapidamente até aos últimos dez minutos da segunda parte, porque pouco ou nada se passou na meia-hora anterior – substituições de ambos os lados a não fazerem nada pela qualidade do jogo, assinalando-se o regresso de Pepe. Aos 80’, Dalot provocou um penálti, mas a Nigéria não aproveitou – Dennis permitiu a defesa de Patrício. E logo a seguir, Portugal arrancou para a goleada. Pouco depois de entrar, Gonçalo Ramos fez o 3-0 aos 82’ após passe de Rapahel Guerreiro, e, aos 84’, foi João Mário a fechar a contagem após brilhante trabalho de Félix.

E o que ficou deste último teste que não foi verdadeiramente um teste? António Silva tem apenas 18 anos, mas estava à vontade - quem tem qualidade, geralmente é assim. João Félix foi o melhor de Portugal e isso é uma boa notícia, Ramos também não estranhou a estreia. Pepe não teve nenhuma recaída e ninguém se lesionou, o que é sempre bom. E houve muitos golos, o que também é sempre bom. Agora, é repetir tudo isto no Mundial.