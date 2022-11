Águeda ergue o Maior Pai Natal do Mundo. E o mais pequeno, só visível ao microscópio

O “Maior Pai Natal do Mundo” é já uma marca natalícia de Águeda, que este ano surpreende com o “Menor Pai Natal do Mundo”, apenas observável ao microscópio, revelou hoje a Câmara.

“Trata-se de uma nano estrutura do artista Willard Wigan, que só poderá ser visualizada através de microscópio (com o “homem das barbas brancas” a caber no buraco de uma agulha)”, informa a autarquia.

No seu site, o artista apresenta a sua escultura como a de um “pequenino Pai Natal a subir por dentro” do buraco da agulha. A obra, informa, é feita de “kevlar [uma marca de fibra sintética], nylon e as são feitas de kevlar, nylon, e as bolinhas são feitas de material fluorescente e cobertas de pó de diamante"; a ideia é que “fazê-las brilhar com luz”. Willard Wigan, adianta-se, “levou aproximadamente seis semanas a completar” o Pai Natalzinho.

Wigan, nascido no Reino Unido em 1957, já recebeu a Ordem do Império Britânico e está inscrito nos recordes Guinness. É uma celebridade da microescultura e, aos 65 anos, tem uma longa carreira dedicada a estas obras criativas só visíveis ao microscópio.

Foto O Pai Natal gigante de Águeda CM Águeda

Chegado a Àgueda como o mais pequeno Pai Natal do Mundo, o seu trabalho vai estar exposto no Posto de Turismo de Águeda – de terça a sexta, das 10h às 13h e das 14h30 às 20h, aos sábados e domingos entre as 10h e as 20h.

Para a época natalícia outra das novidades deste ano, integrada no projecto Rail Fest, é a iluminação do Parque de Alta Vila, “que será transformado num parque encantado, com luz, cor e magia”. Os “espaços encantados” e iluminações natalícias estão de regresso para mais uma edição do “Águeda é Natal”, como de regresso está também o “Maior Pai Natal do Mundo”.

Com cerca de 21 metros de altura, o Pai Natal gigante será iluminado com mais de 250 mil LED, sendo colocado, como em anos anteriores, no Largo 1.º de Maio, no centro da cidade.

O “Águeda é Natal” arranca na próxima sexta-feira, acendendo-se as luzes por toda a cidade, com uma cerimónia simbólica às 18h no largo. “Este evento, que se prolonga até dia 8 de Janeiro, é já uma marca de Águeda e uma aposta estratégica na promoção do nosso território, ao mesmo tempo que representa um contributo muito relevante para a dinamização do comércio local”, diz Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda.

Já no sábado haverá uma Parada de Natal, com mais de 20 figuras do imaginário infantil, como a Branca de Neve e os sete anões, duendes, soldadinhos de chumbo, Pato Donald, bonecos de neve, esquilos e renas, que serão “liderados” por uma marioneta gigante.

Acompanhados pela Banda Castanheirense percorrerão algumas das principais ruas da cidade até se “encontrarem” com o Maior Pai Natal do Mundo no Largo 1.º de Maio.