Kolo Muani substitui lesionado Nkunku na selecção francesa

Após a lesão de Christopher Nkunku, que o impedirá de participar no Mundial, Kolo Muani (que marcou o golo que eliminou o Sporting da Champions League) foi chamado para o seu lugar.

O avançado Randal Kolo Muani foi, nesta quarta-feira, chamado à selecção francesa de futebol, para substituir o lesionado Christopher Nkunku, a quatro dias do arranque do Mundial de 2022, no Qatar.

Com apenas duas internacionalizações pelos “bleus”, o avançado do Eintracht Frankfurt foi chamado de urgência, entrando para o lugar de Nkunku, do RB Leipzig, que se lesionou num joelho, durante um treino da França.

“Actualmente no Japão com o seu clube, [Kolo Muani] vai juntar-se à selecção de França em Doha, na quinta-feira de manhã”, referiu a Federação Francesa de Futebol (FFF).

Nkunku é a segunda baixa na selecção francesa após a convocatória de Didier Deschamps, depois de o defesa Axel Disasi (Mónaco) ter substituído Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain).

Depois de inicialmente ter chamado apenas 25 jogadores, Deschamps já tinha também acrescentado Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, para completar os 26 convocados.

A selecção campeã do mundo também já não podia contar com os médios Paul Pogba e N'Golo Kanté, ambos lesionados.