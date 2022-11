Kolo Muani pode bem ter sido o grande “roubo” do Verão

“Ele é muito bom rapaz e eu tenho pena de que o pai dele não tenha atendido a minha chamada quando lhes quis fazer uma proposta tão boa. Tenho pena que um rapaz que acolhemos com 15 anos – demos-lhe comida, casa e educação – não nos agradeça. Ele ir embora não interessa, mas isso...”

Estas palavras à RMC, em Abril, são de Waldemar Kita, presidente do Nantes, referindo-se à mágoa da partida a custo zero de Kolo Muani. No Verão, o avançado francês não quis renovar contrato e partiu para a Alemanha, para jogar no Eintracht Frankfurt. Agora, é já um dos grandes “roubos” do mercado, porque jogadores destes a “custo zero” não se apanham ao virar da esquina.

Neste domingo, Muani marcou mais um golo. Deu um ponto ao Eintracht em Mainz e, chegando aos oito na temporada (tem também uma dezena de assistências), ajudou a equipa de Frankfurt a manter-se em lugar de acesso à Liga dos Campeões.

Jovem, alto, forte, rápido, bom finalizador, com qualidade técnica e com mobilidade. Onde se arranja um protótipo destes sem pagar balúrdios? Em Nantes, arranjou-se – e possivelmente tão cedo não voltará a acontecer, que o clube gaulês terá aprendido bem a lição.

Já é internacional francês

Muani nasceu há 23 anos nos arredores de Paris e toda a vida sonhou com a presença no Stade de France, “santuário” pelo qual passava diariamente.

A trivialidade de ter nascido no mesmo hospital que um rapaz chamado Kylian Mbappé (e apenas 15 dias antes) é apenas um pormenor que ilustra como duas pessoas que partem do mesmo sítio podem ter caminhos tão diferentes para chegar ao mesmo destino.

Um, Mbappé, foi desde cedo um prodígio e chegou rapidamente ao estrelato. Outro, Muani, não tão talentoso, demorou a lá chegar. Onde? À selecção francesa, na qual já se sentou na mesma mesa do astro do PSG.

E outra curiosidade aponta para o facto de a estreia de Muani, aos 91 minutos de um França-Áustria, ter sido feita precisamente para substituir Mbappé, tendo direito, por breves segundos, a uma ovação que se confundiu com a que era feita ao jogador do PSG, autor do primeiro golo desse 2-0.

Nesse dia de Setembro, já Muani vivia longe de Nantes. E essa é uma mágoa que o clube francês vai levar, até pela desconfiança do presidente, que crê que Muani já tinha tudo acertado com o Eintracht há bastante tempo.

“Ele vai embora e eu tenho pena. Fizemos tudo para que ele ficasse. Há um ano, tentei entrar em contacto com o pai dele para oferecermos um grande salário. Ele iria receber mais do que alguma vez vai receber em Frankfurt. Mas sei que eles já estavam em contacto com Frankfurt há dois anos. Já lá vão dois anos desde que assinaram com o Kolo”, defendeu Kita à RMC, em Abril, quando já se sabia que Muani iria deixar o clube no Verão.

Avançado completo

Em Frankfurt, como em Nantes, Kolo Muani tem mostrado ser um jogador bastante completo.

Já marcou oito golos na temporada (valor prejudicado por jogar muitas vezes a partir do corredor direito), é o jogador com mais assistências (nove) na Bundesliga e está no top-10 dos jogadores com mais dribles feitos.

Depois, está também nesse lote no que diz respeito a recuperações de bola no terço de campo adversário, o que atesta o quanto trabalha para a equipa no momento defensivo, mesmo sendo um dos principais criativos e finalizadores.

Em suma, faz tudo – e por todo o lado. Muani tem provado dotar a equipa de valências em vários momentos do jogo e em muitos locais do campo – o mapa de calor em cima atesta a mobilidade do avançado francês.

E Muani tem, além disso, um gostinho especial para entrar nos resumos. Fê-lo quando ultrapassou três adversários e finalizou frente ao Werder Bremen, na jornada 4 da Bundesliga (vídeo em cima), ou quando marcou em Alvalade, ao Sporting, o golo que permitiu aos alemães continuarem na Champions e enviou os portugueses para a Liga Europa.

E para ter isto o Eintracht nem teve de pagar nada ao Nantes.