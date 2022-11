Combate à obesidade e diagnóstico de doença de Alzheimer vencem Prémios Pfizer 2022

O cérebro é o posto de comando central que determina, em boa medida, muito do que fazemos – e com um papel importante na saúde e na doença. Os vencedores dos Prémios Pfizer 2022 demonstram bem isso. Tiago Gil Oliveira, investigador da Universidade do Minho, encontrou algumas regiões no cérebro que nos podem dar pistas sobre o risco de desenvolver doença de Alzheimer. E Henrique Veiga-Fernandes, da Fundação Champalimaud, descobriu uma via de comunicação entre o cérebro e as células imunitárias com impacto no aumento de peso (e que pode ajudar a compreender melhor a obesidade e como travá-la em fases mais adiantadas).