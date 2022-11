Infarmed suspende comercialização de cosméticos da marca Manubela

A Autoridade Nacional do Medicamentos e Produtos de saúde (Infarmed) ordenou esta segunda-feira a retirada do mercado de todos os produtos cosméticos da marca Manubela por não cumprirem com “vários requisitos” regulamentados.

A autoridade refere que a empresa que detém esta marca “já iniciou a adopção de medidas necessárias para a correcção das não conformidades verificadas”. Apesar disso, os produtos cosméticos da Manubela “não devem ser colocados no mercado, comercializados ou utilizados”, diz o Infarmed.

De acordo com a nota, os produtos não cumprem os requisitos do Regulamento nº 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu publicado a 30 de Novembro de 2009, relativo a produtos cosméticos.

Em comunicado, a Manubela garante estar a tomar “todas as medidas e diligências necessárias para a correcção das não conformidades detectadas”, referindo que a suspensão é resultado de uma acção de fiscalização do Infarmed que decorreu na sequência de uma denúncia.