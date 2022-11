Na estreia, Paulo Raimundo só fala para dentro do partido e faz apologia do colectivo

Saída de Jerónimo e escolha de novo secretário-geral do PCP aplaudida longos minutos na conferência do PCP. “Há quem salive pelo fim do PCP. Esperem sentados!”

Num estilo e num discurso completamente diferentes daqueles que se ouviam de Jerónimo de Sousa, Paulo Raimundo fez, na sua intervenção de estreia como secretário-geral, a apologia do colectivo partidário que, vincou, “é mais que a soma de cada um, mas é também o resultado do empenho de cada um”. Praticamente só falou para dentro do partido, garantiu que “o compromisso é o de sempre e com os mesmos de sempre”, e fez uma curta homenagem a Jerónimo de Sousa.