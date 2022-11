Jornada Mundial dos Pobres Contra a Pobreza

Continua a verificar-se a triste lamentação do Nazareno perante a visão mesquinha dos seus discípulos: “Pobres sempre tereis entre vós!”

1. Durante muito tempo, a Igreja só era notícia devido aos crimes eclesiásticos da pedofilia. Foi e continua a ser uma questão fundamental e que nunca deverá ser esquecida, como acaba de revelar a Conferência Episcopal Francesa. No entanto, se a Igreja Católica sofreu e sofre por esses factos e pelas suas consequências, esperamos que a Comissão Independente continue o seu trabalho e tenha cada vez mais apoio de todas as instâncias do mundo católico.