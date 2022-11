George Russell domina na sua primeira vitória na Fórmula 1

George Russel, da Mercedes, venceu o Grande Prémio de Interlagos, em São Paulo, naquela que foi a penúltima ronda da época da Fórmula 1. Lewis Hamilton, seu colega de equipa, ficou no segundo lugar e Carlos Sainz (Ferrari) em terceiro.

O piloto de 24 anos liderou durante praticamente toda a corrida, cedendo apenas o primeiro lugar, de forma momentânea, para Hamilton, na primeira paragem para mudança de pneus.

Apesar de a luta pelo primeiro lugar ter sido quase inexistente, esta não deixou de ser uma corrida com incidentes: logo no início, Daniel Ricciardo (McLaren) e Kevin Magnussen (Team Haas) tocaram-se e ficaram ambos fora de corrida, motivando a entrada do safety-car.

Quando este saiu de pista, à sétima volta, o já campeão Max Verstappen (Red Bull) fez de tudo para ultrapassar Hamilton, procurando espaço onde este não existia e acabando por tocar no carro do inglês, tendo ambos saído de pista, mas retornado rapidamente. O neerlandês seria depois penalizado em cinco segundos.

Russel controlava a corrida, mas após a sua segunda paragem nas “boxes”, a 19 voltas do fim, Lando Norris (McLaren) teve de parar o carro na lateral da pista, o que motivou nova entrada do “safety-car” e, por isso, a junção de todo o pelotão.

No retomar da corrida, à volta 60, Russel aguentou a pressão e rumou até à vitória, terminando com 1,5 segundos de vantagem para Hamilton e quatro para Sainz.

No momento do triunfo, Russel não escondeu a sua ambição ao comunicar no rádio com a sua equipa: “É a primeira de muitas. Este foi só o começo”.

O último Grande Prémio da presente época da Fórmula 1 realiza-se já no próximo fim-de-semana, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos).

