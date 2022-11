Jerónimo de Sousa, o operário em construção passa à “disponibilidade revolucionária”

A primeira vez que Jerónimo de Sousa intervém nos debates da Assembleia Constituinte é a 19 de Junho de 1975. A discussão era aborrecida, sobre as normas que deviam reger a assembleia fundadora, e o “Sr. Carvalho de Sousa” – assim aparece identificado na primeira intervenção registada nos diários das sessões da Constituinte – contesta, em nome do PCP, que seja a Assembleia Constituinte a “legislar as honrarias” a atribuir ao presidente da Assembleia.