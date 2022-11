Margarida Botelho, dirigente do PCP: “Ganho 750 euros limpos” e o Paulo Raimundo também

Margarida Botelho é do secretariado do PCP e, tal como Paulo Raimundo, também é funcionária do partido. Sobre a “geringonça”, acha “difícil que a História se repita”.

Margarida Botelho tem 46 anos e é da geração de Paulo Raimundo, que será eleito este fim-de-semana secretário-geral do PCP. Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, elogia o camarada: “O Paulo é uma pessoa muito capaz, com muita propensão para ouvir e para compreender muito bem aquilo que as pessoas lhe dizem.”