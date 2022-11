BE, PCP, Livre e PAN criticam timing da revisão constitucional mas vão a jogo

Mesmo com críticas sobre o momento escolhido para a abertura de um processo de revisão constitucional, o BE e o PCP, bem como os deputados únicos do Livre e do PAN, vão a jogo e apresentam propostas que visam, sobretudo, reforçar os direitos fundamentais. A Iniciativa Liberal também voltará a entregar um projecto mas não quis revelar se o texto será idêntico ao que defenderam na anterior legislatura.