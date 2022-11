Calendário nacional de futebol pode vir a encolher por causa da UEFA

Cimeira de presidentes abriu caminho à reformulação do calendário do futebol doméstico a partir de 2024, com impactos nas taças de Portugal e da Liga. Centralização de direitos audiovisuais discutida.

Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), perspectivou, esta sexta-feira, no final da Cimeira de Presidentes, que decorreu no edifício da Alfândega, no Porto, as mudanças alinhavadas pelos clubes para 2024, visando a redução do calendário competitivo imposta pelo aumento da carga de jogos das provas europeias.